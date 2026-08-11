Свитолина высказалась о том, что обыграла Александрову с «баранкой» в 1/4 финала Торонто

Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о волевой победе над россиянкой Екатериной Александровой в четвертьфинале «тысячника» в Торонто. Свитолина одержала победу со счётом 3:6, 6:0, 6:3.
|1
|2
|3
|
|0
|3
|
|6
|6
– Как вы чувствовали себя после первого сета? Что позволило вам вернуться в матч и победить?
– Она очень хорошо играла и, если честно, подавала так, что я практически не могла принимать. Мне пришлось найти возможность лучше видеть мяч и больше сосредоточиться на себе. Она стала немного чаще подавать вторым мячом – мне кажется, это и изменило ход матча. Я же нашла свою игру и после этого стала очень хорошо играть с задней линии. Так что всё повернулось в первых нескольких геймах второго сета, — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».
- 11 августа 2026
-
18:23
-
17:46
-
17:33
-
16:50
-
16:35
-
15:13
-
14:57
-
14:10
-
13:42
-
13:20
-
12:55
-
12:51
-
12:45
-
12:30
-
12:05
-
11:40
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:30
-
10:25
-
09:58
-
08:30
-
05:09
-
04:26
-
04:25
-
04:07
-
04:02
-
03:13
-
02:40
-
00:37
-
00:30
- 10 августа 2026
-
23:55
-
23:34
-
23:30