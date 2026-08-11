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Свитолина высказалась о том, что обыграла Александрову с «баранкой» в 1/4 финала Торонто

Свитолина высказалась о том, что обыграла Александрову с «баранкой» в 1/4 финала Торонто
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Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о волевой победе над россиянкой Екатериной Александровой в четвертьфинале «тысячника» в Торонто. Свитолина одержала победу со счётом 3:6, 6:0, 6:3.

Торонто. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 03:30 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 3
3 		6 6
         
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

– Как вы чувствовали себя после первого сета? Что позволило вам вернуться в матч и победить?
– Она очень хорошо играла и, если честно, подавала так, что я практически не могла принимать. Мне пришлось найти возможность лучше видеть мяч и больше сосредоточиться на себе. Она стала немного чаще подавать вторым мячом – мне кажется, это и изменило ход матча. Я же нашла свою игру и после этого стала очень хорошо играть с задней линии. Так что всё повернулось в первых нескольких геймах второго сета, — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».

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