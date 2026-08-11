Свитолина высказалась о том, что обыграла Александрову с «баранкой» в 1/4 финала Торонто

Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о волевой победе над россиянкой Екатериной Александровой в четвертьфинале «тысячника» в Торонто. Свитолина одержала победу со счётом 3:6, 6:0, 6:3.

– Как вы чувствовали себя после первого сета? Что позволило вам вернуться в матч и победить?

– Она очень хорошо играла и, если честно, подавала так, что я практически не могла принимать. Мне пришлось найти возможность лучше видеть мяч и больше сосредоточиться на себе. Она стала немного чаще подавать вторым мячом – мне кажется, это и изменило ход матча. Я же нашла свою игру и после этого стала очень хорошо играть с задней линии. Так что всё повернулось в первых нескольких геймах второго сета, — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».