Свитолина: в Торонто всегда много украинцев, но для меня это из разряда проблем богачей

Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, какие эмоции испытала от игры с россиянкой Екатериной Александровой в четвертьфинале «тысячника» в Торонто. Свитолина одержала победу со счётом 3:6, 6:0, 6:3.

– Вам самой кажется, что это был очень эмоциональный матч? Вокруг столько украинских флагов, и, возможно, на кону было немного больше из-за того, кто ваша соперница?

– Конечно, я чувствую немного больше давления, чем в матче с любой другой соперницей. Особенно на этапе вроде четвертьфинала, когда я единственная оставшаяся украинка. В Торонто всегда много украинцев, но, если честно, это проблема из разряда проблем богачей. Они оказывают мне огромную поддержку. Это тоже меня вдохновляет, — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».