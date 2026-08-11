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Свитолина: в Торонто всегда много украинцев, но для меня это из разряда проблем богачей

Свитолина: в Торонто всегда много украинцев, но для меня это из разряда проблем богачей
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Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, какие эмоции испытала от игры с россиянкой Екатериной Александровой в четвертьфинале «тысячника» в Торонто. Свитолина одержала победу со счётом 3:6, 6:0, 6:3.

Торонто. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 03:30 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 3
3 		6 6
         
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

– Вам самой кажется, что это был очень эмоциональный матч? Вокруг столько украинских флагов, и, возможно, на кону было немного больше из-за того, кто ваша соперница?
– Конечно, я чувствую немного больше давления, чем в матче с любой другой соперницей. Особенно на этапе вроде четвертьфинала, когда я единственная оставшаяся украинка. В Торонто всегда много украинцев, но, если честно, это проблема из разряда проблем богачей. Они оказывают мне огромную поддержку. Это тоже меня вдохновляет, — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».

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