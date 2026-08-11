Мария Шарапова показала фото с отдыха в Греции с сыном и возлюбленным

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях фотографии с отдыха в Греции вместе с семьёй. На снимках можно заметить возлюбленного россиянки — британского бизнесмена Алекса Гилкса, а также их сына Теодора.

«Огромный грек», — подписала снимки Шарапова.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, член мирового Зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария выиграла 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.