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Элина Свитолина высказалась о матче с Игой Швёнтек в полуфинале WTA-1000 в Торонто

Элина Свитолина высказалась о матче с Игой Швёнтек в полуфинале WTA-1000 в Торонто
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Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о предстоящем матче с полькой Игой Швёнтек в полуфинале турнира WTA-1000 в Торонто.

Торонто. 1/2 финала
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

– Мы с Игой много раз встречались, много раз тренировались. Мы знаем игру друг друга. В Риме с моей стороны я провела отличный матч (Свитолина в трёх сетах обыграла Швёнтек в 1/2 финала Рима-2026. – Прим. «Чемпионата»). Не знаю, за неё говорить не буду, но тот матч был замечательным. Для меня будет важно быть готовой физически – будет много длинных розыгрышей. Завтра я поработаю над несколькими вещами, над тактическими моментами.

– Прошло девять лет с тех пор, как вы выиграли здесь титул в 2017 году. Что для вас значит то, что спустя столько времени вы находитесь всего в одной победе от возвращения в этот финал?
– У меня остались прекрасные воспоминания. Конечно, удивительно, что прошло уже столько времени. Мне кажется, в том году я взяла трофей ещё и в Риме, и в этом году я тоже выиграла в Риме. Чувствую, что сейчас нахожусь в хорошей форме, но я двигаюсь от матча к матчу. Конечно, было бы невероятно снова сыграть в финале ещё одного «тысячника», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».

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