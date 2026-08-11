Видео: Карлос Алькарас готовится к возвращению на открытом харде в Мурсии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас продолжает готовиться к своему возвращению в ATP-тур.

Сегодня, 11 августа, испанские журналисты поделились видео с тренировки Алькараса на открытом харде в теннисном клубе провинции Мурсия. Именно в этой провинции родился Карлос, в деревне Эль-Пальмар.

Ранее 23-летний Алькарас снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, США, на котором должен был защищать титул.

Алькарас не принимает участия в турнирах АТР с середины апреля 2026 года. Испанец из-за травмы руки пропустил ряд турниров серии «Мастерс», а также «Ролан Гаррос» и Уимблдон.