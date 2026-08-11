«Может, она три недели подряд лежала на пляже». Кафельников — о спаде Мирры Андреевой

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о спаде Мирры Андреевой после победы на «Ролан Гаррос» — 2026. Россиянка проиграла на последующих турнирах три матча из пяти.

«Никто из нас в студии не знает, каков был тренировочный подготовительный процесс к этому выезду. Может, она отдыхала три недели подряд и лежала на пляже на Ибице. Не знаю. Я просто так сейчас сумбурно импровизирую, свои фантазии развиваю. У меня другого объяснения нет такому результату, такой игры. Три поражения в пяти матчах после триумфального «Ролан Гаррос», два турнира на траве она, в принципе, провалила, и вот сейчас начало американского сезона на харде перед US Open.

Самое плохое то, что у неё был шанс сыграть несколько матчей в паре, быть в тренировочном процессе. Но она и там умудрилась вместе с румынкой (Сораной Кырстей) безоговорочно проиграть первый круг», — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.