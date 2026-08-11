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Кафельников ответил Скоулзу на слова, что футбол намного тяжелее тенниса

Кафельников ответил Скоулзу на слова, что футбол намного тяжелее тенниса
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на слова бывшего полузащитника сборной Англии Пола Скоулза, что футбол сложнее тенниса как вид спорта.

«Я вполне допускаю, что Пол Скоулз — вообще феноменальный полузащитник «Манчестер Юнайтед», один из величайших. Я просто не понимаю вообще, каким образом он мог провести такие параллели и посчитать, что футбол намного сложнее. Во-первых, футбол — это командная игра, а теннис — это индивидуальный вид спорта. В этом уже большая разница. Разная психологическая нагрузка. Там ты можешь где-то сачкануть, твои остальные 10 партнёров по команде могут за тебя выполнить работу. В теннисе такого нет. Ты предоставлен самому себе. Если ты не будешь бегать, за тебя никто бегать не будет. Это всё разговоры в пользу бедных. Любой профессиональный спорт очень энергозатратный, и, чтобы добиваться вершин в той или иной дисциплине, нужен титанический труд», — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

«В теннис можно играть и в 50 лет. Можно играть и в 70. Футбол намного тяжелее тенниса», — ранее, в частности, заявлял Скоулз.

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