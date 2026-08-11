Кафельников — о Лютовой: для меня никакой не сюрприз, что она добивается результатов

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, удивила ли его победа 16-летней россиянки Кристины Лютовой на турнире WTA-250 в Мемфисе.

«На самом деле, тут удивляться просто нет смысла. Мне самому интересно было, я зашёл на её страницу. Посмотрел архивные фотографии. И там, по-моему, два или три года назад она выкладывала те моменты, которые она тренирует и в спортзале, и в фитнесе, и на корте.

Для меня это вообще абсолютно никакой не сюрприз, что она добивается результатов. Было видно, что она очень много вкладывает усилий в своё развитие. И это только приветствуется. Никто, кроме неё, никто, кроме её желания самой, результатов бы таких не добился. Поэтому абсолютно всё заслуженно, абсолютно всё по делу. И я только хочу, чтобы она дальше продолжала в том же духе, так же работать, так же целеустремлённо.

Естественно, место для более там усовершенствования её игры ещё есть, у неё есть большой потенциал, поэтому дай бог. Самое главное, чтоб не было травмы, и я думаю, что она справится. Выигрывать она умеет, у неё уже этот вкус победы есть. Она понимает, какие усилия нужно прикладывать для того, чтобы добиваться результатов. Да, она очень ещё вот, по-моему, в начале года… могу ошибаться, конечно, сейчас точно не помню, но она ещё в начале года играла в юниорские турниры, которые она выигрывала.

Честно, до вот этого года я не знал, что такая девочка есть. А потом я, когда там узнавал у многих родителей, вот именно, потому что у меня племянник этого 2010 года, они говорят: «Да, мы её помним там в восьмилетнем, девятилетнем возрасте перед тем, как они с родителями уехали в Соединённые Штаты». Она была, она и тогда уже как-то выделялась. Поэтому то, что она сделала, для меня это абсолютно никакой не сюрприз. Всё закономерно, всё на ладони, да. Тут никакой формулы не нужно добиваться. Она очень простая: сколько ты работаешь и вот такие у тебя результаты?» — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.