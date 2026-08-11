«Тренер проводит хорошую работу с ней». Евгений Кафельников — о результатах Дианы Шнайдер

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о результатах россиянки Дианы Шнайдер на турнире WTA-1000 в Торонто, Канада. Диана дошла до 1/4 финала, где уступила представительнице Польши Иге Швёнтек со счётом 2:6, 1:6.

«Это для меня явный показатель того, что тренер проводит хорошую работу с ней. То есть видно, что она мобилизирована, целеустремлённа. Думаю, что тот факт, что у неё партнёрша по парному разряду Элисе Мертенс, говорит сам за себя, потому что тренер её говорит, что тебе нужно тоже играть пару для того, чтобы отрабатывать те элементы в паре, которые тебе нужны в одиночке.

Видно, что она входит в форму. Она практически уже сейчас на пике того, что она может показывать. И будем надеяться, что турнир сейчас она доиграет должным образом. Потом следующий турнир в Цинциннати и US Open. В первую очередь она сейчас наберёт достаточное количество очков, чтобы свой как-то посев уже на US Open обезопасить от того, чтобы играть с ведущими теннисистками мира на более ранних стадиях, там где-то, начиная с четвертьфинала, может, четвёртого круга. Поэтому Диана молодец», — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.