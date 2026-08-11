Кафельников — о Соболенко: Арина, естественно, сейчас не на оптимальной своей форме

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал последние результаты первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко.

— Как вам игра Кати Александровой в матче против Арины Соболенко? Такие упорные, три сета и блестящая победа!

— Ну, объективно говоря, Арина, естественно, сейчас не на оптимальной своей форме.

— Слушай, ну а сколько можно? Она же тоже тебе не вездеход. Она уже такое количество времени держит свои лидерские позиции, это крайне тяжело — быть локомотивом всего тура. Она не железная.

— Ты знаешь, когда там ты лезешь на кого-то — это одна история. А когда ты первая и позади тебя никого нет, ты вот самый лучший, и все твоей крови жаждут, — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.