15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников — о Соболенко: Арина, естественно, сейчас не на оптимальной своей форме

Кафельников — о Соболенко: Арина, естественно, сейчас не на оптимальной своей форме
Комментарии

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал последние результаты первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко.

— Как вам игра Кати Александровой в матче против Арины Соболенко? Такие упорные, три сета и блестящая победа!
— Ну, объективно говоря, Арина, естественно, сейчас не на оптимальной своей форме.

— Слушай, ну а сколько можно? Она же тоже тебе не вездеход. Она уже такое количество времени держит свои лидерские позиции, это крайне тяжело — быть локомотивом всего тура. Она не железная.
— Ты знаешь, когда там ты лезешь на кого-то — это одна история. А когда ты первая и позади тебя никого нет, ты вот самый лучший, и все твоей крови жаждут, — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

Материалы по теме
«Тренер проводит хорошую работу с ней». Евгений Кафельников — о результатах Дианы Шнайдер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android