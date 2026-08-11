«Вопрос времени». Кафельников — о том, когда Рыбакина станет первой ракеткой мира

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о том, обгонит ли казахстанская теннисистка Елена Рыбакина белоруску Арину Соболенко в рейтинге WTA.

— На самом деле, она-то в волоске от первой строчки. Если она выиграет сейчас титул, то она будет в четырёх очках от Арины Соболенко. А если она сыграет ещё, защитит свои очки дальше в Цинциннати, то там всё.

— Ну, я говорил уже много раз в наших эфирах, что вопрос о том, станет ли Лена Рыбакина первой ракеткой мира, уже вопрос времени. Думаю, рано или поздно это случится. Вот думают, что к концу этого года. В принципе, я тоже склоняюсь к этому моменту.

— Но если Соболенко не выиграет титул, не подтвердит US Open, то уже в сентябре...

— Арине будет сложно, но она и известна тем, что она мобилизируется в самые нужные моменты, когда нужно выигрывать. Поэтому там видеть сейчас конкуренцию в женском туре — это шикарно. Мы видим, что вроде как Швёнтек так набирает обороты, возвращается на какой-то свой, да, уровень. Поэтому уже не так будет однообразно, не так будут прогнозируемы результаты в женских турнирах, как это было, может быть, там месяц или два назад, — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.