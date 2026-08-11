Евгений Кафельников рассказал, чем его порадовал Даниил Медведев на «Мастерсе» в Монреале

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, чем его порадовал россиянин Даниил Медведев на «Мастерсе» в Монреале.

«Там есть на самом деле, вот чем я очень сильно в положительном смысле доволен, что Медведев играл там пару. Вот это большой плюс. Потому что, ну, на 31-м году жизни он созрел, что нужно чередовать одиночку и пару», — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

На «Мастерсе» в Монреале Медведев в одиночном разряде проиграл Ботику ван де Зандсхулпу во втором круге со счётом 3:6, 6:7 (5:7). В парном разряде вместе с Фабианом Марожаном Даниил в 1/4 финала играет против французов Тео Аррибаже и Альбано Оливетти.