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«Ни за какие деньги!» Кафельников — о том, согласился бы он стать тренером Медведева

«Ни за какие деньги!» Кафельников — о том, согласился бы он стать тренером Медведева
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, согласился бы он стать тренером чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева.

— А ты знаешь, какие слухи ходят? И почему он начал играть пару? Потому что он сейчас в поиске тренера и собирается сделать тебе предложение. Послушав всё, что ты о нём говоришь...
— Сейчас я слезу пущу (смеётся).

— Евгений, вы примете эту розу?
— Боже упаси! Ни за какие деньги!

— А как тогда Даниил?
— Есть Марат [Сафин], который в тренде сейчас. У Марата может быть стоит…

Ну, у Марата Андрей [Рублёв].
— Ну, может быть, пора и Андрея отпустить, взяться за Даниила? Да, может быть, их тандем как-то исчерпал свой положительный ресурс. Марат уже просто не может ничего дать Андрею, может спокойно попробовать с Даниилом.

— А он подошёл бы Медведеву?
— Не знаю, не знаю, не знаю, — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

Напомним, в июле Медведев объявил о прекращении сотрудничества со шведским тренером Томасом Юхансоном. До этого в конце августа 2025-го Даниил завершил работу с французом Жилем Сервара, у которого тренировался восемь лет.

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