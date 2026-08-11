«Негативно отношусь». 16-летняя россиянка Дорофеева-Рыбас — о возможной смене гражданства

16-летняя российская теннисистка Фелицата Дорофеева-Рыбас заявила, что не собирается менять спортивное гражданство.

— Как относитесь к смене гражданства? Поступали ли вам предложения?

— Нет, нет, не поступали. Вообще я негативно к этому отношусь, потому что хотела бы выступать за свою страну. Не знаю, что предлагают другим людям, из-за чего они меняют гражданство, но мне очень нравится в России. И Россия мне тоже даёт многие возможности, помогает мне. Я ценю, что у меня сейчас здесь, так что я бы не хотела менять гражданство, — сказала Фелицата Дорофеева-Рыбас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Полное интервью с Фелицатой Дорофеевой-Рыбас читайте на «Чемпионате» в среду, 12 августа, в 10:00.