Медведев и Марожан не смогли выйти в 1/2 финала на «Мастерсе» в Монреале в паре
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Пара российского теннисиста Даниила Медведева и Фабиана Марожана из Венгрии не смогла выйти в полуфинал «Мастерса» в Монреале. В четвертьфинале они уступили французам Тео Аррибаже и Альбано Оливетти со счётом 6:7 (4:7), 7,6 (7:4), [8:10].
Монреаль — парный разряд. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 21:20 МСК
Тео Аррибаже
Альбано Оливетти
Т. Аррибаже А. Оливетти
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 4
|1 10
|
|7 7
|0 8
Фабиан Марожан
Даниил Медведев
Ф. Марожан Д. Медведев
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В её рамках Медведев и Марожан один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Аррибаже и Оливетти четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В 1/2 финала Аррибаже и Оливетти сыграют с Марсело Аревало из Сальвадора и Мате Павичем из Хорватии.
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