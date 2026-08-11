Медведев и Марожан не смогли выйти в 1/2 финала на «Мастерсе» в Монреале в паре

Пара российского теннисиста Даниила Медведева и Фабиана Марожана из Венгрии не смогла выйти в полуфинал «Мастерса» в Монреале. В четвертьфинале они уступили французам Тео Аррибаже и Альбано Оливетти со счётом 6:7 (4:7), 7,6 (7:4), [8:10].

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. В её рамках Медведев и Марожан один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Аррибаже и Оливетти четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В 1/2 финала Аррибаже и Оливетти сыграют с Марсело Аревало из Сальвадора и Мате Павичем из Хорватии.