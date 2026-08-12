Стала известна сетка «тысячника» в Цинциннати, где сыграют Андреева, Шнайдер, Калинская
Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Цинциннати, США, в основной сетке которого сыграют Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Под первым номером на турнире посеяна лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Теннис. WTA-1000 в Цинциннати, США. Стартовые матчи россиянок:
- Екатерина Александрова (Россия, 16) — победитель квалификации/победитель квалификации;
- Мирра Андреева (Россия, 5) — Эльвина Калиева (США)/Александра Олейникова (Украина);
- Людмила Самсонова (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан);
- Анна Калинская (Россия, 18) — Кэти Макнелли (США)/Маккартни Кесслер (США);
- Диана Шнайдер (Россия, 14) — Татьяна Мария (Германия)/Даяна Ястремская (Украина).
Другие стартовые матчи топовых теннисисток:
- Арина Соболенко (Беларусь, 1) — победитель квалификации/Талия Гибсон (Австралия);
- Кори Гауфф (США, 4) — Юлия Путинцева (Казахстан)/Людмила Самсонова (Россия);
- Анастасия Потапова (Австрия, 24) — Слоан Стивенс (США)/победитель квалификации;
- Аманда Анисимова (США, 9) — Дарья Касаткина (Австралия)/Зейнеп Сёнмез (Турция);
- Джессика Пегула (США, 3) — Симона Вальтерт (Швейцария)/Петра Марчинко (Хорватия);
- Ига Швёнтек (Польша, 7) — победитель квалификации/Винус Уильямс (США);
- Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Тэйлор Таунсенд (США)/Камила Осорио (Колумбия).
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