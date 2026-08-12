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Стала известна сетка «тысячника» в Цинциннати, где сыграют Андреева, Шнайдер, Калинская

Стала известна сетка «тысячника» в Цинциннати, где сыграют Андреева, Шнайдер, Калинская
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Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Цинциннати, США, в основной сетке которого сыграют Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Под первым номером на турнире посеяна лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Теннис. WTA-1000 в Цинциннати, США. Стартовые матчи россиянок:

  • Екатерина Александрова (Россия, 16) — победитель квалификации/победитель квалификации;
  • Мирра Андреева (Россия, 5) — Эльвина Калиева (США)/Александра Олейникова (Украина);
  • Людмила Самсонова (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан);
  • Анна Калинская (Россия, 18) — Кэти Макнелли (США)/Маккартни Кесслер (США);
  • Диана Шнайдер (Россия, 14) — Татьяна Мария (Германия)/Даяна Ястремская (Украина).

Другие стартовые матчи топовых теннисисток:

  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) — победитель квалификации/Талия Гибсон (Австралия);
  • Кори Гауфф (США, 4) — Юлия Путинцева (Казахстан)/Людмила Самсонова (Россия);
  • Анастасия Потапова (Австрия, 24) — Слоан Стивенс (США)/победитель квалификации;
  • Аманда Анисимова (США, 9) — Дарья Касаткина (Австралия)/Зейнеп Сёнмез (Турция);
  • Джессика Пегула (США, 3) — Симона Вальтерт (Швейцария)/Петра Марчинко (Хорватия);
  • Ига Швёнтек (Польша, 7) — победитель квалификации/Винус Уильямс (США);
  • Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Тэйлор Таунсенд (США)/Камила Осорио (Колумбия).
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