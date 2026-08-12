Стала известна сетка «тысячника» в Цинциннати, где сыграют Андреева, Шнайдер, Калинская

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Цинциннати, США, в основной сетке которого сыграют Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Под первым номером на турнире посеяна лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Теннис. WTA-1000 в Цинциннати, США. Стартовые матчи россиянок:

Екатерина Александрова (Россия, 16) — победитель квалификации/победитель квалификации;

Мирра Андреева (Россия, 5) — Эльвина Калиева (США)/Александра Олейникова (Украина);

Людмила Самсонова (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан);

Анна Калинская (Россия, 18) — Кэти Макнелли (США)/Маккартни Кесслер (США);

Диана Шнайдер (Россия, 14) — Татьяна Мария (Германия)/Даяна Ястремская (Украина).

Другие стартовые матчи топовых теннисисток: