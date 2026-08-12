Рафаэль Ходар вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, обыграв Артюра Фиса
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15-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале, Канада. В 1/4 финала он обыграл француза Артюра Фиса (24-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Монреаль. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 21:20 МСК
15
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 0
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24
Артюр Фис
А. Фис
Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту. В её рамках Ходар два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Фиса три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
В полуфинале соревнований в Монреале Рафаэль Ходар сыграет с американским теннисистом Брэндоном Накашимой, который занимает 31-е место в мировом рейтинге.
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