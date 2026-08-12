Диана Шнайдер и Элисе Мертенс проиграли в 1/4 финала «тысячника» в Торонто в паре

Пара российской теннисистки Дианы Шнайдер и бельгийки Элисе Мертенс не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. В четвертьфинале они проиграли дуэту Терезы Михаликовой и Оливии Николлс со счётом 5:7, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Шнайдер и Мертенс ни разу не подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Михаликовой и Николлс также ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

В полуфинале соревнований в Торонто в паре Михаликова и Николлс сыграют с Катержиной Синяковой и Чжан Шуай.