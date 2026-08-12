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Тереза Михаликова/Оливия Николлс — Диана Шнайдер/Элисе Мертенс: результат матча 11 августа, счёт 2:0, 1/4 финала турнира в Торонто

Диана Шнайдер и Элисе Мертенс проиграли в 1/4 финала «тысячника» в Торонто в паре
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Пара российской теннисистки Дианы Шнайдер и бельгийки Элисе Мертенс не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. В четвертьфинале они проиграли дуэту Терезы Михаликовой и Оливии Николлс со счётом 5:7, 4:6.

Торонто — парный разряд. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 23:10 МСК
Тереза Михаликова
Словакия
Тереза Михаликова
Оливия Николлс
Великобритания
Оливия Николлс
Т. Михаликова О. Николлс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Э. Мертенс Д. Шнайдер

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Шнайдер и Мертенс ни разу не подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Михаликовой и Николлс также ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

В полуфинале соревнований в Торонто в паре Михаликова и Николлс сыграют с Катержиной Синяковой и Чжан Шуай.

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