«Это хороший турнир, здесь нет лишней суеты». Швёнтек — после победы над Шнайдер в Торонто

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о своём состоянии после победы над россиянкой Дианой Шнайдер (6:2, 6:1) в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Торонто.
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«Я хорошо чувствую себя на корте. Я знаю, сколько тренировалась и над чем мы работали на тренировках. Это придаёт мне уверенности. Всё зависит лишь от того, чтобы в нужный день оказаться в правильном состоянии и использовать свои возможности. Поэтому я стараюсь каждый день выкладываться по максимуму, придерживаться своих привычных рутин, быть максимально сосредоточенной. И, конечно, я очень рада, что вышла в полуфинал.
Я просто следовала плану. Я была очень сосредоточена. Мне кажется, что сейчас я определённо лучше концентрируюсь. Мне немного легче придерживаться плана, потому что я хорошо чувствую мяч на ракетке. Это хороший турнир, здесь нет лишней суеты, и ты действительно можешь сосредоточиться на своей работе. Мне просто хорошо на корте», — сказала Швёнтек на послематчевой пресс-конференции.
В следующем круге Швёнтек встретится с победителем пары Екатерина Александрова (Россия) – Элина Свитолина (Украина).
Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.
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