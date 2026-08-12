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Швёнтек занимает пятое место по проценту побед над соперницами из топ-20

Швёнтек занимает пятое место по проценту побед над соперницами из топ-20
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек занимает пятое место среди теннисисток с 1990 года по проценту побед в матчах против представительниц топ-20 WTA. Об этом сообщает OptaAce на странице в социальной сети X.

Торонто. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 02:10 МСК
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

По информации источника, на счету польской спортсменки 101 победа в 149 встречах с соперницами из первой двадцатки, что составляет 67,8%. Выше Швёнтек располагаются немка Штеффи Граф (82,1%), американки Серена Уильямс (75,3%) и Моника Селеш (70,4%), а также швейцарка Мартина Хингис (67,9%). При этом от Хингис польскую теннисистку отделяет всего 0,1 процентного пункта.

В четвертьфинале турнира в Торонто Швёнтек обыграла российскую теннисистку Диану Шнайдер.

В следующем круге Швёнтек встретится с победителем пары Екатерина Александрова (Россия) – Элина Свитолина (Украина).

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

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