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Кори Гауфф — Белинда Бенчич, результат матча 12 августа 2026 года, счёт 2:0, отказ Бенчич, 1/4 финала турнира WTA-1000 в Торонто

Гауфф на отказе Бенчич прошла в полуфинал «тысячника» в Торонто
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Гауфф без борьбы прошла в следующую стадию, поскольку матч 1/4 финала соревнования не состоялся.

Торонто. 1/4 финала
12 августа 2026, среда. 02:10 МСК
Белинда Бенчич
14
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Её соперница 14-й номер мирового рейтинга швейцарская спортсменка Белинда Бенчич не смогла принять участия в матче и снялась с турнира. По данным The Tennis Letter в соцсети X, у 29-летней Бенчич травма бедра.

За выход в финал соревнований Гауфф поспорит с победительницей противостояния между японкой Наоми Осакой (13-й номер рейтинга) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (вторая ракетка мира).

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