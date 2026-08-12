Гауфф на отказе Бенчич прошла в полуфинал «тысячника» в Торонто

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Гауфф без борьбы прошла в следующую стадию, поскольку матч 1/4 финала соревнования не состоялся.

Её соперница 14-й номер мирового рейтинга швейцарская спортсменка Белинда Бенчич не смогла принять участия в матче и снялась с турнира. По данным The Tennis Letter в соцсети X, у 29-летней Бенчич травма бедра.

За выход в финал соревнований Гауфф поспорит с победительницей противостояния между японкой Наоми Осакой (13-й номер рейтинга) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (вторая ракетка мира).