Бен Шелтон разгромил Якуба Меншика и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале
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10-я ракетка мира американец Бен Шелтон уверенно вышел в 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Монреале, Канада. В матче 1/4 финала он обыграл представителя Чехии Якуба Меншика, который находится на 17-й строчке рейтинга ATP, со счётом 6:3, 6:1.
Монреаль. 1/4 финала
12 августа 2026, среда. 01:10 МСК
17
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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10
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут. Шелтон один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из шести. Его соперник Меншик сделал один эйс, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.
Следующим соперником Шелтона станет победитель матча между Даниэлем Мерида-Агиларом (Испания, 63) и Лёнером Тьеном (США, 19).
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