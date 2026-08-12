Бен Шелтон разгромил Якуба Меншика и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале

10-я ракетка мира американец Бен Шелтон уверенно вышел в 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Монреале, Канада. В матче 1/4 финала он обыграл представителя Чехии Якуба Меншика, который находится на 17-й строчке рейтинга ATP, со счётом 6:3, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут. Шелтон один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из шести. Его соперник Меншик сделал один эйс, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Следующим соперником Шелтона станет победитель матча между Даниэлем Мерида-Агиларом (Испания, 63) и Лёнером Тьеном (США, 19).