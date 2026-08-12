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Осака — Рыбакина: японская теннисистка выиграла первый сет матча в Торонто

Осака — Рыбакина: японская теннисистка выиграла первый сет матча в Торонто
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В эти минуты на хардовых кортах Торонто, Канада, проходит четвертьфинальный матч, в котором играют 13-я ракетка мира японка Наоми Осака и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA второе место. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Торонто. 1/4 финала
12 августа 2026, среда. 02:40 МСК
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 4
4 		7 7 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Японская теннисистка выиграла первый сет матча со счётом 6:4.

Осака реализовала один брейк-пойнт, а также дважды подала навылет и сделала одну двойную ошибку. На счету Рыбакиной три эйса и две двойные ошибки.

Соперницы впервые играют друг с другом.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, продлится со 2 по 13 августа. В прошлом году соревнование проходило в Монреале, где Наоми Осака дошла до финала и в решающем матче проиграла канадской теннисистке Виктории Мбоко со счётом 6:2, 4:6, 1:6.

Календарь турнира в Торонто
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