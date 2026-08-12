Осака — Рыбакина: японская теннисистка выиграла первый сет матча в Торонто

В эти минуты на хардовых кортах Торонто, Канада, проходит четвертьфинальный матч, в котором играют 13-я ракетка мира японка Наоми Осака и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA второе место. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Японская теннисистка выиграла первый сет матча со счётом 6:4.

Осака реализовала один брейк-пойнт, а также дважды подала навылет и сделала одну двойную ошибку. На счету Рыбакиной три эйса и две двойные ошибки.

Соперницы впервые играют друг с другом.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, продлится со 2 по 13 августа. В прошлом году соревнование проходило в Монреале, где Наоми Осака дошла до финала и в решающем матче проиграла канадской теннисистке Виктории Мбоко со счётом 6:2, 4:6, 1:6.