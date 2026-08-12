Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: результаты матчей на 11 августа

С 11 по 12 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи четвертьфиналов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год. Результаты матчей 11-12 августа:

Белинда Бенчич (Швейцария) – Кори Гауфф (США) – отказ Бенчич;

Наоми Осака (Япония) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.