Осака — Рыбакина: казахстанская теннисистка выиграла второй сет матча в Торонто

В эти минуты на хардовых кортах Торонто, Канада, проходит четвертьфинальный матч, в котором играют 13-я ракетка мира японка Наоми Осака и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA второе место. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Казахстанская теннисистка выиграла второй сет матча на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5).

Рыбакина реализовала два брейк-пойнта из двух, подала навылет четыре раза и сделала четыре двойные ошибки. На счету Осаки два реализованных брейк-пойнта из двух, а также один эйс и две двойные ошибки.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, продлится со 2 по 13 августа. В прошлом году соревнование проходило в Монреале, где Наоми Осака дошла до финала и в решающем матче проиграла канадской теннисистке Виктории Мбоко со счётом 6:2, 4:6, 1:6.