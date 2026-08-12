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Наоми Осака — Елена Рыбакина, результат матча 12 августа 2025, счёт 1:2, 1/4 финала турнира WTA-1000 в Торонто

Елена Рыбакина вышла в 1/2 финала турнира в Торонто, где сыграет с Кори Гауфф
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Вторая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) вышла в полуфинал турнира в Торонто. В матче 1/4 финала она обыграла представительницу Японии Наоми Осаку (13-я в рейтинге WTA) в трёх сетах со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Торонто. 1/4 финала
12 августа 2026, среда. 02:40 МСК
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 4
4 		7 7 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. В её рамках Рыбакина 12 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Осаки три эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В 1/2 финала турнира в Торонто Рыбакина сыграет с четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, продлится со 2 по 13 августа. В прошлом году соревнование проходило в Монреале, где Наоми Осака дошла до финала и в решающем матче проиграла канадской теннисистке Виктории Мбоко со счётом 6:2, 4:6, 1:6.

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