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Даниэль Мерида-Агилар — Лёнер Тьен, результат матча 12 августа 2026, счет 0:2, 1/4 финала турнира ATP-1000 в Монреале

Лёнер Тьен вышел в 1/2 финала турнира в Монреале, где сыграет с Беном Шелтоном
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19-я ракетка мира американец Лёнер Тьен вышел в 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Монреале, Канада. В матче четвертьфинала он обыграл представителя Испании Даниэля Мерида-Агилара (63-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:2.

Монреаль. 1/4 финала
12 августа 2026, среда. 02:45 МСК
Даниэль Мерида-Агилар
63
Испания
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Лёнер Тьен
19
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Тьен ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника нет эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В полуфинале турнира в Монреале Тьен встретится с соотечественником 10-й ракеткой мира Беном Шелтоном.

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Действующий чемпион соревнований — американец Бен Шелтон.

Календарь турнира в Монреале
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