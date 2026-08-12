Лёнер Тьен вышел в 1/2 финала турнира в Монреале, где сыграет с Беном Шелтоном

19-я ракетка мира американец Лёнер Тьен вышел в 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Монреале, Канада. В матче четвертьфинала он обыграл представителя Испании Даниэля Мерида-Агилара (63-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Тьен ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника нет эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В полуфинале турнира в Монреале Тьен встретится с соотечественником 10-й ракеткой мира Беном Шелтоном.

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Действующий чемпион соревнований — американец Бен Шелтон.