«Мастерс» в Монреале, 2026 год: результаты матчей на 11 августа

С 11 на 12 августа в Монреале, Канада, продолжился розыгрыш турнира серии «Мастерс». В рамках соревнований прошли четвертьфиналы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. «Мастерс» в Монреале, 2026 год. 1/4 финала. Результаты матчей 11 августа

Лучано Дардери (Италия, 19) – Брэндон Накашима (США, 28) – 2:6, 3:6;

Рафаэль Ходар (Испания, 20) – Артюр Фис (Франция, 18) – 7:6 (7:5), 6:3;

Якуб Меншик (Чехия, 13) – Бен Шелтон (США, 5) – 3:6, 1:6;

Даниэль Мерида-Агилар (Испания) – Лёнер Тьен (США, 12) – 3:6, 2:6.

Действующим чемпионом канадского «Мастерса» является 10-я ракетка мира американец Бен Шелтон.