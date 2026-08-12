Определились все участники и пары 1/2 финала «Мастерса» в Монреале

В ночь с 11 на 12 августа на хардовых кортах Монреаля, Канада, завершилась стадия 1/4 финала турнира категории ATP-1000. Таким образом, определились все участники и пары 1/2 финала соревнования.

Так, в четвёрку сильнейших соревнования квалифицировались Бен Шелтон (США), Лёнер Тьен (США), Рафаэль Ходар (Испания) и Брэндон Накашима (США).

Пары 1/2 финала турнира в Монреале выглядят следующим образом:

Лёнер Тьен (США) — Бен Шелтон (США);

Рафаэль Ходар (Испания) — Брэндон Накашима (США).

Турнир в Монреале завершится 13 августа. В прошлом году победителем канадского «Мастерса» стал американский теннисист Бен Шелтон.