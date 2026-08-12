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Стали известны все участницы и пары 1/2 финала «тысячника» в Торонто

Стали известны все участницы и пары 1/2 финала «тысячника» в Торонто
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В ночь с 11 на 12 августа на хардовых кортах Торонто, Канада, завершилась стадия 1/4 финала турнира категории WTA-1000. Таким образом, определились все участницы и пары 1/2 финала соревнования.

Так, в четвёрку сильнейших квалифицировались Кори Гауфф (США), Елена Рыбакина (Казахстан), Элина Свитолина (Украина) и Ига Швёнтек (Польша).

Пары 1/2 финала турнира в Торонто выглядят следующим образом:

Ига Швёнтек (Польша) — Элина Свитолина (Украина);
Кори Гауфф (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Турнир в Торонто завершится 13 августа. В 2025 году канадский «тысячник» прошёл в Монреале, его победительницей стала Виктория Мбоко.

Календарь турнира в Торонто
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