Елена Рыбакина высказалась о победе над Наоми Осакой в матче 1/4 финала турнира в Торонто

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) прокомментировала победу над японкой Наоми Осакой (13-я в рейтинге WTA) в матче 1/4 финала турнира в Торонто со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.
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«Я просто старалась бороться до конца. Первый гейм матча получился очень тяжёлым, потому что именно он в итоге стоил мне сета. Во втором я старалась держаться как можно ближе по счёту, даже если проигрывала. Просто продолжала бороться. Я очень рада, что смогла выиграть этот матч. Большое спасибо всем, кто пришёл и поддерживал меня.
Редко бывает, что за столько лет в туре ты ни разу не встречаешься с некоторыми теннисистками. Она отличная чемпионка и настоящий боец. Я знала, что матч будет сложным. Мы несколько раз тренировались вместе. Она наносит очень тяжёлые удары и может отлично подавать. Сегодня подача имела огромное значение. Я рада, что в итоге всё сложилось в мою пользу», — сказала Рыбакина в интервью после матча.
В 1/2 финала турнира в Торонто Рыбакина сыграет с четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф.
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