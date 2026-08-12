«Она настоящий боец». Рыбакина — о Гауфф перед полуфиналом турнира в Торонто

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) высказалась о предстоящем в матче 1/2 финала турнира в Торонто с американкой Кори Гауфф (четвёртая в рейтинге WTA).

«Мы довольно часто тренировались вместе на турнирах. Мы хорошо знаем друг друга, хотя играли между собой всего один раз. Кажется, это было здесь, в Торонто, много лет назад. Она настоящий боец. Мне определённо нужно будет хорошо настроиться, играть энергично и качественно подавать. Думаю, сейчас самое главное — восстановиться и каким-то образом подойти к матчу свежей и готовой к игре», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.

В 1/4 финала казахстанская теннисистка обыграла японку Наоми Осаку (13-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.