«Она настоящий боец». Рыбакина — о Гауфф перед полуфиналом турнира в Торонто
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Вторая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) высказалась о предстоящем в матче 1/2 финала турнира в Торонто с американкой Кори Гауфф (четвёртая в рейтинге WTA).
Торонто. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 03:30 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Мы довольно часто тренировались вместе на турнирах. Мы хорошо знаем друг друга, хотя играли между собой всего один раз. Кажется, это было здесь, в Торонто, много лет назад. Она настоящий боец. Мне определённо нужно будет хорошо настроиться, играть энергично и качественно подавать. Думаю, сейчас самое главное — восстановиться и каким-то образом подойти к матчу свежей и готовой к игре», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.
В 1/4 финала казахстанская теннисистка обыграла японку Наоми Осаку (13-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.
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