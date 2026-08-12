Елена Рыбакина: я не смотрю на рейтинг и не слежу за ним

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) высказалась о своём отношении к борьбе за первую строчку рейтинга.
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— Вы думаете о первой строчке рейтинга?
— Нет, вы всё время меня об этом спрашиваете. Только когда вы задаёте этот вопрос, мне приходится об этом думать. Нет. Я просто стараюсь жить настоящим моментом и концентрироваться на одном матче за раз. Я не смотрю на рейтинг и не слежу за ним. Для меня сейчас важно двигаться от матча к матчу и, надеюсь, выигрывать титулы, — сказала Рыбакина на послематчевом интервью.
В 1/4 финала турнира в Торонто казахстанская теннисистка обыграла японку Наоми Осаку (13-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.
В 1/2 финала соревнований Рыбакина сыграет с четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф.
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