Елена Рыбакина: я не смотрю на рейтинг и не слежу за ним

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) высказалась о своём отношении к борьбе за первую строчку рейтинга.

— Вы думаете о первой строчке рейтинга?

— Нет, вы всё время меня об этом спрашиваете. Только когда вы задаёте этот вопрос, мне приходится об этом думать. Нет. Я просто стараюсь жить настоящим моментом и концентрироваться на одном матче за раз. Я не смотрю на рейтинг и не слежу за ним. Для меня сейчас важно двигаться от матча к матчу и, надеюсь, выигрывать титулы, — сказала Рыбакина на послематчевом интервью.

В 1/4 финала турнира в Торонто казахстанская теннисистка обыграла японку Наоми Осаку (13-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

В 1/2 финала соревнований Рыбакина сыграет с четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф.