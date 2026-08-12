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Рыбакина вышла в полуфинал тысячника третий раз в сезоне

Рыбакина вышла в полуфинал тысячника третий раз в сезоне
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Вторая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла в четвертьфинале турнира в Торонто японку Наоми Осаку (13-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4

Торонто. 1/4 финала
12 августа 2026, среда. 02:40 МСК
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 4
4 		7 7 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Таким образом, представительница Казахстана 14-й раз в карьере и третий раз в этом сезоне вышла в полуфинал тысячника. В этом году она была в финале в Индиан-Уэллс и полуфинале в Майами.

Дальше Рыбакина сразится с четвёртой ракеткой мира Коко Гауфф. Американка выиграла единственный предыдущий матч – в Канаде в 2022-м.

Призовой фонд турнира WTA-1000 в Торонто превышает $ 7,4 млн.

Из россиянок этот турнир выигрывали Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2009).

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