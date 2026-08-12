Рыбакина вышла в полуфинал тысячника третий раз в сезоне

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла в четвертьфинале турнира в Торонто японку Наоми Осаку (13-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4

Таким образом, представительница Казахстана 14-й раз в карьере и третий раз в этом сезоне вышла в полуфинал тысячника. В этом году она была в финале в Индиан-Уэллс и полуфинале в Майами.

Дальше Рыбакина сразится с четвёртой ракеткой мира Коко Гауфф. Американка выиграла единственный предыдущий матч – в Канаде в 2022-м.

Призовой фонд турнира WTA-1000 в Торонто превышает $ 7,4 млн.

Из россиянок этот турнир выигрывали Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2009).