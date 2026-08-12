Рыбакина — в полуфинале Торонто, Станкович может уйти из «Црвены Звезды». Главное к утру
Выход в 1/2 финала турнира в Торонто второй ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан), тренер Деян Станкович может уйти из «Црвены Звезды», стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов — 2026/2027. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Елена Рыбакина вышла в 1/2 финала турнира в Торонто, где сыграет с Кори Гауфф.
- «Црвена Звезда» уволила Деяна Станковича после поражения в Лиге чемпионов.
- Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов — 2026/2027.
- Ислам Махачев и Иэн Гэрри провели битву взглядов у статуи Рокки в Филадельфии.
- Стали известны все участницы и пары 1/2 финала «тысячника» в Торонто.
- Положение сборной России в медальном зачёте ЧЕ по водным видам спорта — 2026 на 11 августа.
- Определились все участники и пары 1/2 финала «Мастерса» в Монреале.
- Медведев и Марожан не смогли выйти в 1/2 финала на «Мастерсе» в Монреале в паре.
- Стала известна сетка «тысячника» в Цинциннати, где сыграют Андреева, Шнайдер, Калинская.
- Результаты матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 11 августа.
Материалы по теме
Комментарии