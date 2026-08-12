Рыбакина — в полуфинале Торонто, Станкович может уйти из «Црвены Звезды». Главное к утру

Выход в 1/2 финала турнира в Торонто второй ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан), тренер Деян Станкович может уйти из «Црвены Звезды», стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов — 2026/2027. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».