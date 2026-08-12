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12 августа главные новости спорта, теннис, WTA, ATP, футбол, ЛЧ, ЛЕ, UFC, ЧЕ по водным видам спорта

Рыбакина — в полуфинале Торонто, Станкович может уйти из «Црвены Звезды». Главное к утру
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Выход в 1/2 финала турнира в Торонто второй ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан), тренер Деян Станкович может уйти из «Црвены Звезды», стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов — 2026/2027. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Елена Рыбакина вышла в 1/2 финала турнира в Торонто, где сыграет с Кори Гауфф.
  2. «Црвена Звезда» уволила Деяна Станковича после поражения в Лиге чемпионов.
  3. Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов — 2026/2027.
  4. Ислам Махачев и Иэн Гэрри провели битву взглядов у статуи Рокки в Филадельфии.
  5. Стали известны все участницы и пары 1/2 финала «тысячника» в Торонто.
  6. Положение сборной России в медальном зачёте ЧЕ по водным видам спорта — 2026 на 11 августа.
  7. Определились все участники и пары 1/2 финала «Мастерса» в Монреале.
  8. Медведев и Марожан не смогли выйти в 1/2 финала на «Мастерсе» в Монреале в паре.
  9. Стала известна сетка «тысячника» в Цинциннати, где сыграют Андреева, Шнайдер, Калинская.
  10. Результаты матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 11 августа.
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