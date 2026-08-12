15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Монреале, 2026 год: расписание матчей на 12 августа

«Мастерс» в Монреале, 2026 год: расписание матчей на 12 августа
Комментарии

Сегодня, 12 августа, на хардовых кортах Монреаля, Канада, продолжится турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня состоятся два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут в ночь со среды на четверг.

Теннис. «Мастерс» в Монреале, 2026 год. Расписание матчей на 12 августа (время начала московское):

1:00 (13.08). Рафаэль Ходар (Испания) – Брэндон Накашима (США);
2:00. Лёнер Тьен (США) – Бен Шелтон (США).

В прошлом году канадский «Мастерс» прошёл в Торонто, его победителем стал нынешняя 10-я ракетка мира Бен Шелтон, которому на турнире в этом году предстоит защищать титул.

Сетка «Мастерса» в Монреале
Материалы по теме
Джокович тусит на курорте с российско-сербским актёром. А как же борьба за титул US Open?
Джокович тусит на курорте с российско-сербским актёром. А как же борьба за титул US Open?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android