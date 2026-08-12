Хольгер Руне опроверг новость о снятии с US Open — 2026

Бывшая четвёртая, ныне 99-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опроверг новость о своём снятии с предстоящего турнира «Большого шлема» US Open — 2026.

«Вижу, что делаются выводы, будто я снимаюсь с US Open. Я не снимался. Очень усердно работаю каждый день и как только, так сразу буду готов. Надеюсь, это произойдёт к US Open», — написал Руне у себя на странице в соцсети.

Руне не принимает участия в матчах с октября 2025 года из-за тяжёлой травмы ахиллова сухожилия, которую он получил во время турнира в Стокгольме, Швеция, в матче с французом Уго Умбером. Ранее стало известно, что теннисист пропустит «Мастерс» в Цинциннати, который стартует 13 августа.