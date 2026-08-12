16-летняя Дорофеева-Рыбас — о папе-тренере: бывают разногласия, но чаще он меня понимает

Победительница двух турниров в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Фелицата Дорофеева-Рыбас рассказала о работе с отцом-тренером.

— Как у вас строится работа с папой? Трудно ли разделять роли: отец-тренер и дочь-спортсменка?

— Чаще всего мы тренируемся в разъездах, на турнирах, но обычно эти соревнования в Европе, так что я где-то там и остаюсь. Если я в Москве, то работаю ещё с Натальей Александровной Ващенко и её мужем. Порой тяжело разделять роли отца и спортсменки, но на самом деле мне очень сильно повезло, что у меня папа-тренер, не у всех есть такие возможности. И да, в каких-то моментах мы можем ссориться, не понимать друг друга, но всё равно я очень благодарна папе за всё. Мне повезло, что я работаю с ним.

— Какие преимущества от того, что ваш папа — тренер?

— Наверное, это единственный человек, который всё время знает, как мне лучше. Он всегда может меня поддержать, сказать что-то правильное, направить меня на нужный путь. У меня с ним лучше всего контакт, мы можем смеяться на тренировке, и мне с ним комфортно. Бывают какие-то разногласия, но чаще всего он меня понимает, — сказала Фелицата Дорофеева-Рыбас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.