16-летняя Дорофеева-Рыбас: меня спонсирует ФТР. Благодарна за деньги, которые они дают

Победительница двух турниров в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Фелицата Дорофеева-Рыбас рассказала о помощи со стороны Федерации тенниса России.

— Где сейчас располагается ваша тренировочная база? И где вы готовитесь в межсезонье?

— Если в Москве, то на НТЦ и ещё в Playpark. Работаю там с папой и Натальей Александровной [Ващенко], а Федерация тенниса России мне помогает с этими тренировками. Если я не в Москве, то, наверное, часто приезжаю в Академию в Милане, там я тоже работаю. По поводу межсезонья — прошлый раз в Москве я выезжала на сборы с нашей федерацией.

— Кто вам помогает в материальном плане? Кто оплачивает поездки на турниры и занятия в Италии?

— Мне всё оплачивает папа, особо не лезу в его финансы. Федерация тенниса России меня тоже спонсирует, я у них на контракте. Они в Москве обеспечивают мне все тренировки и выездные сборы. Очень благодарна за эту возможность, за деньги, которые они мне дают. Это очень сильно облегчает жизнь. Кажется, два года назад со мной подписали контракт. Но я также с детства нахожусь в сборной, — сказала Фелицата Дорофеева-Рыбас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.