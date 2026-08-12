Елена Рыбакина хотя бы раз обыгрывала 9 из 10 последних первых ракеток мира
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Вторая ракетка мира Елена Рыбакина отметилась интересным достижением, обыграв японку Наоми Осаку в четвертьфинале турнира WTA-1000 в канадском Торонто (4:6, 7:6 (7:5), 6:4). Казахстанская теннисистка хотя бы раз в своей карьере побеждала 9 из 10 последних игроков, возглавлявших мировой рейтинг, сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.
Торонто. 1/4 финала
12 августа 2026, среда. 02:40 МСК
13
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
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2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Единственной из 10 последних первых ракеток мира, кого Рыбакина не побеждала, является австралийка Эшли Барти, обыгравшая Елену в обеих очных встречах.
В полуфинале турнира в Торонто Рыбакина сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф. Встреча пройдёт завтра, 13 августа.
Комментарии
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