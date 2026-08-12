Елена Рыбакина повторила достижение, покорявшееся лишь одной теннисистке за всю историю

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина повторила достижение, покорявшееся в истории тенниса лишь швейцарской теннисистке Мартине Хингис, сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.

Обыграв японку Наоми Осаку в четвертьфинале турнира WTA-1000 в канадском Торонто (4:6, 7:6 (7:5), 6:4), казахстанская теннисистка во второй раз в карьере пробилась в полуфиналы на «тысячниках» в Индиан-Уэллсе, Майами и в Монреале/Торонто в одном сезоне. До неё это удавалось лишь Хингис.

Рыбакина играла в полуфиналах этих турниров в 2023 и 2026 годах, Хингис — в 1998 и 2000 годах.

В полуфинале турнира в Торонто Рыбакина сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф. Встреча пройдёт завтра, 13 августа.