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Елена Рыбакина повторила достижение, покорявшееся лишь одной теннисистке за всю историю

Елена Рыбакина повторила достижение, покорявшееся лишь одной теннисистке за всю историю
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Вторая ракетка мира Елена Рыбакина повторила достижение, покорявшееся в истории тенниса лишь швейцарской теннисистке Мартине Хингис, сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.

Обыграв японку Наоми Осаку в четвертьфинале турнира WTA-1000 в канадском Торонто (4:6, 7:6 (7:5), 6:4), казахстанская теннисистка во второй раз в карьере пробилась в полуфиналы на «тысячниках» в Индиан-Уэллсе, Майами и в Монреале/Торонто в одном сезоне. До неё это удавалось лишь Хингис.

Торонто. 1/4 финала
12 августа 2026, среда. 02:40 МСК
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 4
4 		7 7 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Рыбакина играла в полуфиналах этих турниров в 2023 и 2026 годах, Хингис — в 1998 и 2000 годах.

В полуфинале турнира в Торонто Рыбакина сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф. Встреча пройдёт завтра, 13 августа.

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