«Отключаются все дружеские чувства». Россиянка Дорофеева-Рыбас — о матчах с подругами

Победительница двух турниров в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Фелицата Дорофеева-Рыбас рассказала об отношении к матчам с подругами.

— В одиночке вы когда-нибудь играли с Аней Пушкарёвой, вашей подругой? Может, на каких-то ранних турнирах?

— Да, мы играли, по-моему, два раза друг с другом. Впервые это было на первенстве России, я тогда победила в трёх партиях. А второй раз, кажется, было на Спартакиаде, и я тогда проиграла в двух сетах.

— Взаимоотношения не портятся из-за таких матчей?

— Нет, никогда не портятся. Вообще ни с кем из девочек, с кем я играла, — русских или зарубежных. Потому что все понимают, что это теннис, всё нормально. Когда ты выходишь на корт, у тебя, можно сказать, отключаются все дружеские чувства по отношению к человеку по ту сторону сетки. Тебе нужно понимать, что перед тобой соперница, которую ты должна обыграть. Понятное дело, ты не перегибаешь палку, ничего не можешь ей сказать, как-то мяч кинуть в другую сторону. Мы можем кричать «камон», но это ничего не значит, — сказала Фелицата Дорофеева-Рыбас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.