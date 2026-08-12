Рыбакина уступает только Серене и Швёнтек по проценту побед над первыми ракетками мира

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина, обыграв японку Наоми Осаку в четвертьфинале турнира WTA-1000 в канадском Торонто (4:6, 7:6 (7:5), 6:4), достигла процента побед над бывшими и действующими лидерами мирового рейтинга в 63,0. По этому показателю она уступает лишь двум теннисисткам в истории среди тех, у кого минимум 25 подобных встреч. Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.

Чаще, чем Рыбакина, бывших и действующих первых ракеток мира побеждали лишь американка Серена Уильямс (72,9%) и полька Ига Швёнтек (71,0%).

В полуфинале турнира в Торонто Рыбакина сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф. Встреча пройдёт завтра, 13 августа.