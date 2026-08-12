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Рыбакина уступает только Серене и Швёнтек по проценту побед над первыми ракетками мира

Рыбакина уступает только Серене и Швёнтек по проценту побед над первыми ракетками мира
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Вторая ракетка мира Елена Рыбакина, обыграв японку Наоми Осаку в четвертьфинале турнира WTA-1000 в канадском Торонто (4:6, 7:6 (7:5), 6:4), достигла процента побед над бывшими и действующими лидерами мирового рейтинга в 63,0. По этому показателю она уступает лишь двум теннисисткам в истории среди тех, у кого минимум 25 подобных встреч. Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.

Торонто. 1/4 финала
12 августа 2026, среда. 02:40 МСК
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 4
4 		7 7 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Чаще, чем Рыбакина, бывших и действующих первых ракеток мира побеждали лишь американка Серена Уильямс (72,9%) и полька Ига Швёнтек (71,0%).

В полуфинале турнира в Торонто Рыбакина сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф. Встреча пройдёт завтра, 13 августа.

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