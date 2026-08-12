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Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: расписание матчей на 12 августа

Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: расписание матчей на 12 августа
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Сегодня, 12 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоятся два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут в ночь со среды на четверг.

Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026. Расписание матчей на 12 августа (время начала московское)

2:00 (13.08). Элина Свитолина (Украина) – Ига Швёнтек (Польша);
3:30. Елена Рыбакина (Казахстан) – Кори Гауфф (США).

В 2025 году канадский «тысячник» прошёл в Монреале, его победительницей стала Виктория Мбоко, которая в этом году не участвует в этом турнире.

Сетка «тысячника» в Торонто
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