16-летняя Дорофеева-Рыбас рассказала о дружбе с чемпионкой юниорского Уимблдона Пушкарёвой

Победительница двух турниров в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Фелицата Дорофеева-Рыбас рассказала о дружбе в женском туре.

— Кто ваши друзья в туре?

— У меня много знакомых. Я со многими русскими девочками общаюсь. Даже не со многими, а со всеми! Мы очень дружные, всегда поддерживаем каждую. И я очень ценю, что у меня есть такие друзья. А прямо лучшие мои друзья — это, наверное, Аня Пушкарёва (чемпионка Уимблдона-2026 среди юниоров. — Прим. «Чемпионата») и Стеша [Стефания] Бондаренко.

— Поздравляли Аню Пушкарёву с успехом на Уимблдоне?

— Конечно! Я очень рада и счастлива, что она показала такие результаты. Просто знаю, какой путь она прошла и сколько она тоже в это вкладывала. Люди и тут могут сказать, что это всё удача или ещё что-то. Но на самом деле она проделала огромную работу, и я безумно рада, что у неё всё получилось.

— Как по ходу турнира строилось ваше общение? Вы же с ней ещё и в паре играли на Уимблдоне.

— Я, по-моему, была до её четвертьфинала или полуфинала, потом улетела. Я её каждый день разминала! Мы достаточно долго вместе были, примерно два месяца каждый день друг друга видели. И я невероятно счастлива, что она выиграла.

— Как вы проводите время вместе?

— У нас нет особо свободного времени прямо на турнирах, потому что она с папой чаще всего. На соревнованиях мы просто всё время на корты ходим вместе, вечером можем отправиться куда-то покушать. Или фильмы посмотреть, просто поговорить. Мы очень любим разговаривать, можем просто ходить по улице и часами болтать! — сказала Фелицата Дорофеева-Рыбас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.