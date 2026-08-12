16-летняя Дорофеева-Рыбас: хочу сыграть с Миррой, она мой кумир. Это было бы интересно!

Победительница двух турниров в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Фелицата Дорофеева-Рыбас рассказала, с кем из теннисисток своего возраста хотела бы провести матч.

— Вы говорили, что Соболенко — ваш кумир, хотите с ней даже сыграть когда-нибудь. А с кем из теннисисток плюс-минус вашего возраста желаете сразиться?

— Наверное, я бы хотела сыграть с Ивой Йович. Потому что она только на два года меня старше. Да и вообще хочу сразиться со многими девочками, которые родились в 2007-м и перешли из юниорского тура.

— Получается, с Миррой Андреевой тоже хотели бы?

— Да, с Миррой я бы хотела сыграть, она тоже мой кумир. Это было бы очень интересно! В детстве мы не пересекались, а вот на всех «Шлемах» я её видела, но не могу сказать, что прямо наблюдала за её занятиями, тренировками. Мы с ней не знакомы. Я думаю, что Мирра заслужила свой трофей ТБШ, она проделала огромный путь ради этого. Мне также очень нравится её стиль игры, как она действует на корте. Думаю даже, что наши стили похожи. Надеюсь, что у неё в скором времени будет ещё больше побед! — сказала Фелицата Дорофеева-Рыбас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.