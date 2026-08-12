16-летняя Дорофеева-Рыбас: хочу равняться на Шарапову. Надеюсь выстрелить, как она

Победительница двух турниров в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Фелицата Дорофеева-Рыбас рассказала о своих кумирах в теннисе.

— Есть у вас кумиры в данный момент?

— Мой кумир — Арина Соболенко, она очень нравится мне по характеру. Даже хотела бы сразиться с ней! Если стиль игры мне больше нравится, наверное, у Швёнтек, то Соболенко мне очень нравится характером. Я очень хочу с ней когда-нибудь потренироваться. Надеюсь, в дальнейшем получится сделать это.

— Что вам у неё нравится в игровом плане?

— Наверное, хотела бы у неё научиться такой же мощи, потому что она очень сильная и в какие-то моменты мне этого не хватает. Сама по себе она и выше, и кондиций у неё больше. Она играет в атаке и первым номером чаще всего, такой у неё стиль игры.

— А в детстве вы за кого болели?

— Наверное, Мария Шарапова была моим главным кумиром, да и вообще, мне кажется, она у многих пример для подражания. Читала её биографию, мне особенно запомнилось, что у неё в детстве были трудности с финансами. Она проделала огромный путь ради того, чего добилась. Причём она сама всего достигла! Хочу равняться на неё в каких-то моментах. Иногда я представляю, что может быть хуже, и тогда борюсь, как она. Надеюсь выстрелить, как и Мария.

— Что-то хотелось бы добавить из её арсенала в свою игру?

— Наверное, её мощь и подачу. Мне нравился её стиль игры, но мне кажется, что он не особо мне подходит. У нас они не так уж и похожи, — сказала Фелицата Дорофеева-Рыбас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.