Элина Свитолина — Ига Швёнтек: где смотреть полуфинал «тысячника» в Торонто

В ночь с 12 на 13 августа в Торонто продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина и представительница Польши Ига Швёнтек, занимающая в мировом рейтинге восьмое место. Начало встречи запланировано на 2:00 мск 13 августа.

В России встречу не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

В четвертьфинале Свитолина и Швёнтек одолели российских теннисисток. Украинка оказалась сильнее Екатерины Александровой (3:6, 6:0, 6:3). Полька одолела Диану Шнайдер (6:2, 6:1).