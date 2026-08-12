Элина Свитолина — Ига Швёнтек: где смотреть полуфинал «тысячника» в Торонто
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В ночь с 12 на 13 августа в Торонто продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина и представительница Польши Ига Швёнтек, занимающая в мировом рейтинге восьмое место. Начало встречи запланировано на 2:00 мск 13 августа.
Торонто. 1/2 финала
13 августа 2026, четверг. 02:00 МСК
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Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В России встречу не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».
В четвертьфинале Свитолина и Швёнтек одолели российских теннисисток. Украинка оказалась сильнее Екатерины Александровой (3:6, 6:0, 6:3). Полька одолела Диану Шнайдер (6:2, 6:1).
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