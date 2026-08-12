Кори Гауфф — Елена Рыбакина: где смотреть полуфинал «тысячника» в Торонто

В ночь с 12 на 13 августа в Торонто продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая в мировом рейтинге второе место. Начало встречи запланировано на 3:30 мск 13 августа.

В России встречу не покажут официально. За развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Во втором полуфинале сразятся Элина Свитолина и Ига Швёнтек.

В 2025 году канадский «тысячник» прошёл в Монреале, его победительницей стала Виктория Мбоко, которая в этом году не участвует в этом турнире.