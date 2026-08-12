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16-летняя теннисистка Дорофеева-Рыбас: для прорыва в рейтинге не хватает подачи и опыта

16-летняя теннисистка Дорофеева-Рыбас: для прорыва в рейтинге не хватает подачи и опыта
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Победительница двух турниров в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Фелицата Дорофеева-Рыбас рассказала, чего ей не хватает для прорыва.

— Какой у вас стиль игры?
— Я люблю долгие розыгрыши. Нравится всё вкручивать, менять темп, варьировать игру. Я всё-таки люблю играть через розыгрыши, не предпочитаю всё бить и бить. Нравится стиль Иги Швёнтек и Эшли Барти, когда она ещё играла. Эшли тоже варьирует, играет разнообразно. Думаю, по стилю игры я похожа на этих двух теннисисток.

— Есть у вас коронный удар? И как он появился?
— Наверное, с левой линии. Я обычно, наверное, играю левой рукой с папой. И в целом больше люблю удар слева, иногда я на свободных руках. Мне, в общем, легче направить с левой линии, я её часто пробиваю.

— Что хотели бы улучшить в своей игре?
— Наверное, улучшить подачу и чуть побольше мощи добавить. Конечно, мне хочется больше варьировать. Мне много над чем надо работать, для прорыва в рейтинге мне не хватает именно подачи и опыта, надо немного поднабрать его, — сказала Фелицата Дорофеева-Рыбас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

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